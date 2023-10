Ile zarabiają absolwenci krakowskich uczelni tuż po studiach? Nowa analiza Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu

- Sęk w tym, żeby zawodową przygodę zacząć w miarę wcześnie i lata studiowania wykorzystać na sprawdzenie się w różnych zawodach i branżach. To nie tylko sposób na zdobycie doświadczenia, ale także na znalezienie odpowiedzi na pytanie: co chcę robić w życiu. Wydatnie w tym pomagają staże, które mają odpowiednio skonstruowany program, zapewniają opiekę nad uczestnikami i pozwalają osadzić zawodowe obowiązki w szerszym kontekście. To właśnie dzięki temu mogą być wstępem do wielkiej kariery - przekonuje Marian Owerko.