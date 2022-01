Grupa Il Divo zaśpiewa w krakowskiej Tauron Arenie mimo śmierci jednego z wokalistów. Jak będą wyglądać koncerty?

Kilka tygodni temu wokaliści z Il Divo - Urs, Sebastien i David - musieli nie tylko zmierzyć się z utratą swojego przyjaciela Carlosa, ale i z utratą wokalisty i ważnego głosu kwartetu, który w 2022 roku miał wyruszyć w światową trasę koncertową. Co dalej z zespołem, co z koncertami i co z fanami oczekującymi na spotkania z muzykami? W obliczu tej sytuacji zespół postanowił - zagra zaplanowane koncerty - tak, by muzyką, która była dla Carlosa całym życiem, oddać mu hołd. Jak Il Divo zaśpiewa w Krakowie?