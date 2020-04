Fashion Revolution Week 2020 w cieniu koronawirusa

24.4.2013 r. W Dhace, stolicy Bangladeszu, zawaliła się fabryka Rana Plaza. W wyniku katastrofy zmarło ponad tysiąc osób, a co najmniej drugie tyle zostało rannych. Tragedia odsłoniła smutna prawdę – Rana Plaza, podobnie jak wiele innych fabryk w Bangladeszu i innych krajach globalnego Południa, nie była przystosowana do produkcji i nie spełniała norm BHP.

Katastrofa zmieniła podejście wielu osób do „szybkiej mody”. W ten sposób narodził się też ruch Fashion Revolution. Miliony konsumentów fotografowało się w ubraniach założonych na lewą stronę, tak by widoczna była metka, pytając firmy „Who made my clothes?” i domagając się poszanowania pracowników fabryk odzieżowych. Pod presją organizacji pozarządowych, mediów i konsumentów firmy zaczęły zwracać uwagę na kwestie zrównoważonej produkcji odzieży, która zaczyna się już od poprawy losu rolników produkujących bawełnę.

Fairtrade przyczynia się do naprawy branży odzieżowej poprzez certyfikację bawełny i programy skierowane do fabryk. Rolnicy w systemie Fairtrade sprzedają plony co najmniej za ustaloną minimalną cenę Fairtrade. Dodatkowo organizacje drobnych producentów otrzymują premię Fairtrade, którą przeznaczają na wybrane wspólnie projekty rozwojowe, jak dostęp do czystej wody, opieki medycznej czy edukacji. Obecnie w systemie Fairtrade działa około 45 tysięcy rolników, z czego około trzy czwarte mieszka w Indiach. Organizacje producentów bawełny Fairtrade działają również min. w Kirgistanie, Senegalu czy Kamerunie.

Standard Fairtrade dla branży tekstylnej uwzględnia łańcuchy dostaw na całej ich długości. Jego celem jest egzekwowanie przestrzegania zasad BHP i praw pracowniczych oraz podnoszenie wysokości pensji do poziomu wystarczającego na godziwe życie.

Koronawirus uderza w branżę odzieżową

Szalejąca od kilku miesięcy pandemia COVID-19 zmienia świat na naszych oczach. Ograniczenia w produkcji, handlu i transporcie międzynarodowym, mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, już dziś negatywnie odbijają się na światowej gospodarce.