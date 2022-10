Dyrektor Teatru Groteska zapewnia, że nie stoi za listem "murem za dyrektorem" i zapowiada udział w konkursie

- Wiem, że koledzy wystąpili z taką inicjatywą. Nie było mnie w teatrze, ze względu na długą nieobecność spowodowaną infekcja covid, nie aranżowałem tego. Zresztą, liczba podpisów wskazuje, że byłoby to niemożliwe do zaaranżowania – mówi nam o liście otwartym pracowników Teatru Groteska Adlof Weltschek, dyrektor tej instytucji. - Cieszę się, ponieważ po wielu latach pracy okazuje się, że mój obraz w oczach bez mała 80 procent zespołu jest pozytywny, że mają do mnie zaufanie. Pojawił się rodzaj ulgi, w sytuacji, kiedy muszę się tłumaczyć, za sprawą bezpardonowego oczerniania mnie, z tego, że nie jestem wielbłądem.

List pracowników Teatru Groteska, w którym podkreślają, że stoją murem za dyrektorem dotarł do nas w piątek. Autorzy odnoszą się w nim do materiału „Gazety Wyborczej” określając go jako stronniczy. We wspomnianym artykule byli pracownicy administracyjni i działu promocji, a także obsługi widowni i technicy oskarżają dyrektora Groteski Adolfa Weltschka o mobbing. Opowiadają oni m.in. o nagłych zwolnieniach z pracy, poniżającym traktowaniu, wyzwiskach i problemach psychicznych, z którymi mierzyli się długo po odejściu z pracy.