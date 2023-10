Konkurs na dyrektora Teatru Słowackiego. Nie wiadomo jeszcze, ilu kandydatów się zgłosiło Anna Piątkowska

Póki co, znamy nazwisko tylko jednego kandydata na dyrektora Teatru im. Słowackiego w Krakowie - jest nim dotychczasowy dyrektor Krzysztof Głuchowski Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Do 30 września mieli czas na zgłoszenia kandydaci do objęcia stanowiska dyrektora Teatru im. Słowackiego. Najpóźniej do końca października mamy poznać nazwisko osoby, która pokieruje instytucją przez kolejne sezony. Kto się zgłosił? Póki co, znamy tylko jedno nazwisko.