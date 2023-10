To oficjalne: konkurs na dyrektora Teatru Słowackiego unieważniony!

W piątek, 20 października zespół Teatru im. Słowackiego wystosował list otwarty - o którym wspomina Krzysztof Głuchowski - do posłów i senatorów opozycji z prośbą o pomoc i interwencję w sprawie konkursu.

Przypomnijmy, do konkursu na dyrektora Teatru Słowackiego zgłosiło się czterech kandydatów, jak zwracali uwagę członkowie komisji, jedna z kopert dotarła do nich otwarta. Innym przyczynkiem do unieważnienia procedury, mającej wyłonić następcę Krzysztofa Głuchowskiego, było zasiadanie w komisji o przedstawiciela stowarzyszenie Małopolska Kultura niezwiązanego z działalnością teatralną. Mowa o Andrzeju Zarychu. W środę, 18 października związki zawodowe aktorów i pracowników Teatru Słowackiego złożyły do wojewody wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie uchwały urzędu marszałkowskiego, powołującej Andrzeja Zarycha w skład komisji konkursowej.