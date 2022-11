Budują mosty w Krakowie. Wykonują podejście dla pieszych

Co ciekawe podejście powstaje nad istniejącym budynkiem, wpisanym do ewidencji zabytków. Mosty zaprojektowano tak, by budynku nie trzeba było wyburzać i dlatego podejście buduje się tuż nad jego dachem.

Dzięki budowie mostu w centrum Krakowa powstanie ważna trasa dla komunikacji rowerowej. Rowerzyści będą mieli do dyspozycji nową drogę o szerokości 3 metrów. Najazdy zlokalizowane będą przy ul. Halickiej i ul. Kącik. Obok znajdzie się miejsce na 2-metrowy chodnik dla pieszych.