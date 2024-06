Basen letni otwarty. Aloha! Na Zarabiu myślenickim jak na Hawajach. Idealne miejsce na letni wypoczynek. Zobaczcie zdjęcia!

Palmy, kolorowe naszyjniki hawajskie, ananasowe balony i lemoniada? Czego trzeba mieszkańcom Myślenic? Dostępu do kąpieliska do letniego basenu Aloha! Myślenicki letni basen nazywa się właśnie Aloha, to hawajskie pozdrowienie na powitanie czy też pożegnanie. Dlatego teraz w Myślenicach jest jak na Hawajach w USA wśród wysp Oceanu Spokojnego.

Basen zaczął funkcjonować na nowo po przerwie przez cały ubiegłoroczny sezon letni, bo wówczas były - pierwsze od wielu lat - wakacje bez otwartego kąpieliska na Zarabiu. Wiosną w 2023 r. dzierżawca zrezygnował z prowadzenia basenu, obiekt stał pusty. Teraz jest nowy dzierżawca - firma Qlbar z Sieprawia, a do tego basen został wyremontowany, odnowiony i na nowo oddany do użytku.

Na otwarcie basenu zaprosili dzierżawcy, którzy zmodernizowali basen i burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka. Zorganizowano prawdziwe letnie świętowanie. Rozpoczęło się „Rozgrzewką”, czyli Energetycznym Startem z Athletic Training House. Potem przyszedł czas na Gorącą Zumbę z Ale Spalę Studio Fitness i muzykę z DJ BROTHERs oraz występ Zespołu Sheesh.