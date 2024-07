Kraków: Modernizacja Alei Solidarności w Nowej Hucie - co musisz wiedzieć

Utrudnienia na horyzoncie: Co czeka kierowców?

W związku z pracami remontowymi na Alei Solidarności, od 4 lipca kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia. Prace brukarskie rozpoczną się od strony parku Szwedzkiego i będą obejmować odcinek do skrzyżowania z ul. Bulwarową, a następnie do skrzyżowania z ul. Orkana i Struga. W pierwszych dniach lipca, szczególnie 4 i 5, obowiązywać będzie połówkowe zwężenie jezdni oraz zakaz zatrzymywania się, co może znacząco wpłynąć na płynność ruchu.