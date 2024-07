Pożar ciężarówki przewożącej kartony na autostradzie. Zablokowany pas ruchu w okolicy węzła Kraków Południe w kierunku Katowic Barbara Ciryt

Utrudnienia na autostradzie A4 Małgorzata/Patrol998-Małopolska

Do pożaru samochodu ciężarowego doszło na autostradzie A4 we wtorek 2 lipca. Wczesnym popołudniem między węzłami Łagiewniki i Kraków Południe zapaliły się kartony, to około 9 ton materiałów przewożonych pojazdem ciężarowym. Płonące elementy zostały zrzucone z samochodu, strażacy dogaszali je na jezdni. Utrudnienia potrwają jeszcze długo.