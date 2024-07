Korki na wiadukcie w Modlnicy na DK94. Zawężenie jezdni może trochę potrwać Piotr Rąpalski

Na węźle Modlnica prowadzone są prace modernizacyjne (remont dylatacji). Częściowe zawężenie pasów ruchu może potrwać ok. 2 miesiące (prace zaczęły się w drugiej połowie czerwca). Powoduję to korki na wiadukcie na DK 94. Przypomnijmy, że to węzeł, z którym połączy się budowa Północna Obwodnica Krakowa. Fragment DK94 ma też stać się częścią trasy S52, czyli właśnie POK.