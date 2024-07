Dojazd samochodem do krakowskiego zoo. Kierowcy ignorują znaki. Straż miejska jest bezlitosna

Podczas ostatniego upalnego weekendu wielu odwiedzających zoo zignorowało obowiązujące znaki drogowe, co skutkowało nałożeniem mandatów. Straż miejska ujawniła 68 wykroczeń, co pokazuje, jak ważne jest zapoznanie się z zasadami dojazdu do ogrodu zoologicznego w Krakowie przed planowaną wizytą.