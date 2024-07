Zawnioskowali o zamknięcie części ulicy w Swoszowicach w celu stworzenia szlaku dla ropuch, jaszczurek i traszek

Radni z Dzielnicy XIII Podgórze przegłosowali uchwałę, w której wnoszą do prezydenta Krakowa o uniemożliwienie poruszania się pojazdów (z wyłączeniem rowerów) na fragmencie ulicy Swoszowickiej w Krakowie, na którym odnotowano migrację gadów i płazów.

Gady i płazy giną w Krakowie pod kołami samochodów

"Ulica Swoszowicka to jeden z najpopularniejszych szlaków migracyjnych zwierząt w Krakowie. Ulica przecina zwarty kompleks zielony, jeden z największych w dzielnicy XIII Podgórze, który jest naturalnym siedliskiem dla wielu gatunków. Przedmiotowa ulica graniczy z terenami o najwyższych walorach przyrodniczych (Atlas Roślinności Krakowa), na przykład z rezerwatem przyrody Bonarka oraz użytkiem ekologicznym Kamieniołom Libana czy rozległymi, zielonymi terenami dawnego obozu Płaszów. Miejsce to jest stałym punktem migracji zwierząt, w szczególności gadów i płazów. Niestety wiele z nich ginie pod kołami samochodów, które w dużej mierze nielegalnie (ignorując obowiązujące oznakowanie), przemieszczają się przez ulicę Swoszowicką, korzystając ze skrótu między ul. Kamieńskiego, a ul. Za Torem" - zaznaczyli radni z "trzynastki" w uzasadnieniu uchwały.

Zmiany miałby zostać wprowadzone poprzez ustawienie znaków C 13/16 - droga dla pieszych i rowerzystów na wysokości skrzyżowania powyżej Rodzinnych Ogrodów Działkowych Słonecznik oraz z drugiej strony ul. Swoszowickiej, powyżej parkingu dla ROD Podgórze, a także zastosowanie fizycznych barier w postaci donic z roślinami.

Przenieśli 5300 ropuch, traszek i jaszczurek

"Jest to cenna inicjatywa, posiadająca szeroki walor edukacyjny i wpływająca na ochronę lokalnej przyrody, jednak niezwykle pracochłonna i angażująca wiele osób w tym pracowników ZZM. W związku z tym Rada Dzielnicy XIII Podgórze wnioskuje o zamknięcie środkowego fragmentu ul. Swoszowickiej, która pozwoli efektywniej chronić migrujące zwierzęta. Pomysł uzyskał pozytywną opinię Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Podobne rozwiązania są praktykowane w innych miastach - np. w Poznaniu" - dodali radni z Dzielnicy XIII.

109. rocznica przyłączenia do Krakowa. Też czujecie tu włoski klimat?

"Będzie to pierwsza tak innowacyjna forma ochrony przyrody w Krakowie. Jednocześnie wyłączenie możliwości tranzytowego

przejazdu przez ulicę zapewnia swobodny dojazd do istniejących Rodzinnych Ogródków Działkowych z obu stron przedmiotowej ulicy. Proponowane rozwiązanie przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów korzystających z ul. Swoszowickiej jako traktu spacerowego wokół Kopca Krakusa, Kamieniołomu Libana oraz terenów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu KL Plaszow" - podkreślili radni z Podgórza.