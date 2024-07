Ekolodzy piszą do Aleksandra Miszalskiego w sprawie korków w Krakowie. Postulują dać sobie spokój z metrem

"Zgodnie z tym, co obiecywaliśmy, chcemy, by w 2028 roku rozpoczęła się budowa metra" - informowało ostatnio prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Metro było też jednym z głównych wątków w kampanii wyborczej. Na razie Kraków inwestuje jednak w tramwaje, otwarto linie do Górki Narodowej, budowana jest ta do Mistrzejowic, a miasto stara się o fundusze unijne na budowę torowiska na Azory. Równocześnie PKP rozbudowuje infrastrukturę kolejową, w tym nowe stacje. Zatem Polski Klub Ekologiczny apeluje wprost: "PKE opowiada się za racjonalnym wykorzystaniem tego co miasto posiada a więc przede wszystkim modernizacją i przyspieszeniem tramwaju oraz wykorzystaniem kolei do obsługi miasta"

List Polskiego Klubu Ekologicznego

Pan Aleksander Miszalski Prezydent Miasta Krakowa Szanowny Panie Prezydencie! PKE gratuluje wybrania na zaszczytny urząd Prezydenta Miasta Krakowa. Z zadowoleniem przyjmujemy proekologiczny program, który przekonał większość mieszkańców. Mamy nadzieję, że nie braknie Panu determinacji w realizacji tego programu. Pozwolimy sobie na uzupełnienia i uwagi ważne dla realizacji zrównoważonego transportu. Transport zbiorowy i rowerowy muszą być kluczami do ograniczenia ruchu samochodowego, który wzrasta a wraz ze wzrostem zagraża zdrowiu mieszkańców. Nie stanie się to tylko przez samo wprowadzanie do ruchu nowoczesnego taboru. Tramwaj musi znacząco przyspieszyć aby zachęcić użytkowników samochodu do rezygnacji z jego użytkowania na rzecz tramwaju. Od kilku lat w Krakowie organizowane są konferencje na temat przyspieszenia tramwaju, które proponują jak to należy przeprowadzić (w załączeniu propozycje). Niestety do tej pory nie widać zmian na lepsze a tramwaje grzęzną na skrzyżowaniach zamiast uzyskiwać priorytet.

Rozjazdy są tak skonstruowane, że tramwaje zwalniają do prędkości pieszego. Na wielu odcinkach mogłyby się rozpędzać do 60 km/h a nawet 70 km/h jak w innych miastach a jadą 40-50 km/h! Od lat mieszkańcy nie mogą się doczekać na wspólny bilet na wszystkie środki transportu co znacząco ułatwiłoby podróżowanie po mieście. Od 40 lat PKE apelował do władz Krakowa o wykorzystanie kolei w obsłudze miasta, kolei której tory w niektórych miejscach zarastają trawą. Mamy nadzieję, że uda się Panu zwiększyć częstotliwość kursowania SKA na odcinkach: Balice-Wieliczka, Krzeszowice-Złocień, Osiedle Piastów-Skawina. Apelowaliśmy także o wykorzystanie małej obwodnicy kolejowej do obsługi miasta przez budowę przystanków: Prądnicka, 29 listopada, Pilotów, Mogilska, Aleja Pokoju i wprowadzenie częstotliwości kursowania pociągów co 10 minut, gdyż taka częstotliwość jest w stanie przyciągnąć pasażerów! Analiza przeprowadzona kiedyś na Politechnice Krakowskiej wykazała, że jest to efektywne przedsięwzięcie. Z zadowoleniem odnotowujemy fakt, że będzie Pan dojeżdżał do pracy na rowerze dając dobry przykład mieszkańcom, że miasta nie należy truć samochodem. 85% mieszkańców opowiedziało się w referendum w roku 2014 za budową infrastruktury rowerowej.

Gdyby władze Krakowa posłuchały PKE 40 lat temu to dzisiaj Kraków byłby na wzór Amsterdamu. Mamy nadzieję, że przyspieszając budowę infrastruktury rowerowej uczyni Pan z Krakowa drugi Amsterdam! 40 lat temu apelowaliśmy także o uspokojenie ruchu wewnątrz II obwodnicy i przekazaliśmy wówczas koncepcje jak to należy przeprowadzić. Niestety do tej pory zbyt dużo samochodów wjeżdża do centrum miasta co jest szczególnie dotkliwe w przypadku średniowiecznego centrum w obrębie plant. Dla odciążenia II obwodnicy, szczególnie Alei Trzech Wieszczów konieczna jest budowa tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej. Dla poprawy czystości powietrza konieczne jest wprowadzenie strefy czystego transportu o radykalnych wymaganiach. Wprowadzenie strefy z minimalnymi wymaganiami, w świetle zagranicznych doświadczeń niewiele zmieni!

Natomiast nie wróżymy powodzenia dla metra. Miasta nie stać na jego budowę ale nawet gdy miasto pozyska środki zewnętrzne na realizację to w przyszłości pozostaną bardzo wysokie koszty utrzymania. Obawiamy się, że miasta nie będzie stać na utrzymanie dobrej komunikacji zbiorowej we wszystkich obszarach i równocześnie metra. Trzeba również popatrzeć na prognozy, które wskazują że napełnienie metra będzie niewielkie w stosunku do możliwej podaży. Poza tym trasa tak została wydłużona, że czas podróży z Placu Centralnego do Rynku będzie dłuższy od czasu podróży rowerem. To oczywiście nie spełni oczekiwań podróżujących samochodem, którzy twierdzą że szkoda im czasu na podróż zbyt powolną komunikacją zbiorową.

Marzenie o likwidacji korków samochodowych dzięki budowie metra pozostanie tylko marzeniem! PKE opowiada się za racjonalnym wykorzystaniem tego co miasto posiada a więc przede wszystkim modernizacją i przyspieszeniem tramwaju oraz wykorzystaniem kolei do obsługi miasta.

Z wyrazami szacunku Prezes Zarządu Okręgu Prof.dr hab .Zbigniew Witkowski PKE Przewodniczący Rady Naukowej PKE

dr Zygmunt Fura Przewodniczący Komisji Polityki Komunikacyjnej RN

