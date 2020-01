Balice. Historyczny rekord Kraków Airport: lotnisko obsłużyło ponad 8,4 mln pasażerów

Przypomnijmy, że kilkanaście dni wcześniej Kraków Airport świętował przyjęcie ośmiomilionowego pasażera w 2019 roku. Pojawił się on na podkrakowskich lotnisku w Balicach w sobotę 14 grudnia.

Szczęśliwym ośmiomilionowym pasażerem okazał się Staś, który mieszka na stałe w Miami i przybył wraz z mamą i siostrą na święta do babci w Krakowie. Podróżował LOT-em z Warszawy i wylądował w Balicach dokładnie o 14.23. Oprócz władz lotniska, z Radosławem Włoszkiem, prezesem Kraków Airport na czele, witali go: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i Piotr Ćwik, wojewoda małopolski oraz Michał Czernicki, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT.

- Święta Bożego Narodzenia i koniec starego roku to czas, gdy wzrasta ruch w Kraków Airport, podróżują rodziny z całego świata, by wspólnie usiąść przy wigilijnym stole. Notabene właśnie do rodziny na święta aż z Miami przez Warszawę Polskimi Liniami Lotniczymi LOT przyleciał do Krakowa nasz ośmiomilionowy pasażer - 10 letni Staś. Cieszymy się z osiągnięcia tak znakomitych wyników, ale zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie nas czekają. Przed nami wytrwała i konsekwentna praca nad rozwojem lotniska – komentuje Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.