52-latek z Krakowa uwierzył, że rozmawia z pracownikiem banku. Jak zahipnotyzowany wykonywał wszystkie polecenia. Stracił fortunę

Z ustaleń policji wynika, że w środę 5 kwietnia około godz. 12 na telefon komórkowy 52-letniego mieszkańca Krakowa zadzwoniła kobieta podająca się za pracownicę banku z informacją, że ktoś wykonał z jego konta budzący wątpliwości przelew. Mężczyzna natychmiast zalogował się do swojej bankowości elektronicznej, gdzie nie zauważył żadnych nowych lub niepokojących transakcji.

- Mimo to, telefonująca kobieta przekierowała go do innego „pracownika” banku. Tego typu przekierowania na różne numery, do różnych pracowników miały miejsce kilkakrotnie i przeplatane były smsami nadawanymi rzekomo przez bank. 52-latkowi tłumaczono, że przekierowania wynikają z problemów na linii, a różne numery, które wyświetlały się mężczyźnie, są numerami pracowników działu specjalnego - mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji.