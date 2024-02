16-latka zamieszana w oszustwo "na policjanta". Nieletnia dziewczyna została zatrzymana przez policję, pieniądze odzyskane

- Oszust podkreślił, że jest to tajna akcja i seniorka musi postępować zgodne z jego wskazówkami, jeżeli nie chce stracić swoich oszczędności. Tak też 76-latka zrobiła, zapakowała do reklamówki całą posiadaną w domu gotówkę w kwocie 40 tysięcy złotych oraz 2 000 dolarów amerykańskich i pozostawiła we wskazanym miejscu, po czym wróciła do domu. Od tego momentu kontakt seniorki z oszustami się urwał, a ona sama zorientowała się, że padła ofiarą przestępców - dodaje rzeczniczka policji.