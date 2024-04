Kraków. Złodziej ukradł utarg ekspedientce. Uciekając, wpadł w pułapkę

6 kwietnia br., oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie otrzymał zgłoszenie, że w jednym ze sklepów w rejonie mostu Dębnickiego mężczyzna ukradł ekspedientce pieniądze - prawie 15 tysięcy złotych, i został ujęty przez obsługę sklepu. Na miejsce zostali skierowani policjanci Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, pełniący w tym rejonie służbę patrolową. Funkcjonariusze ustalili, że 45-latek popchnął ekspedientkę liczącą utarg, zabierając plik banknotów.

- Wówczas do akcji wkroczyły inne ekspedientki, próbując udaremnić ucieczkę złodzieja. Ten, w panice, zamiast do wyjścia głównego skierował się na zaplecze sklepu, wbiegając na dziedziniec, z którego nie było wyjścia. Złodziej utknął na wewnętrznym podwórku, otoczonym przez sąsiednie kamienice. Mężczyzna, nie widząc możliwości ucieczki, dobrowolnie oddał pracownicom skradzione wcześniej pieniądze. Funkcjonariusze, podejmujący interwencję zatrzymali nietrzeźwego, 45-letniego mieszkańca Krakowa i przewieźli go do policyjnego aresztu - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.