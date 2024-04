Oszustwo na 1,5 miliona złotych. Przechwycili panele fotowoltaiczne z Niemiec, część sprzedawali pod Krakowem

- Na miejscu, na gorącym uczynku, policjanci ujawnili, że właśnie dochodzi tam do przeładunku będącego w ich zainteresowaniu towaru. Wkroczyli więc do akcji. W pierwszej kolejności pracownicy pokrzywdzonej firmy po numerach seryjnych zidentyfikowali, że jest to utracony w wyniku oszustwa towar. Okazało się, że część paneli zostało sprzedanych za pośrednictwem internetu i właśnie były przekazywane kupującemu - wskazuje rzeczniczka powiatu krakowskiego.