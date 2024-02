Oszustwo w Krakowie na "pracownika spółdzielni". Seniorzy z Podgórza stracili kilkanaście tysięcy

- 7 lutego br. do jednego z mieszkań w Podgórzu zapukał mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik spółdzielni mieszkaniowej. Poinformował seniorów, że w ich mieszkaniu doszło do awarii hydraulicznej, w wyniku której, prawdopodobnie ich lokal zalewa piwnicę w bloku. Mężczyzna poprosił o umożliwienie wejścia do mieszkania, aby sprawdzić instalację. Kiedy małżeństwo go wpuściło, ten odwrócił ich uwagę twierdząc, że musi odkręcić kran w kuchni, a jego współpracownicy, którzy są w piwnicy, sprawdzą czy to ich mieszkanie powoduje awarię w budynku - informuje policja.