Rekordowe ceny mieszkań pod Wawelem. Kraków dogania Warszawę, mimo że wzrasta liczba lokali oferowanych przez deweloperów

- Bezpośredni wpływ na tak znaczący wzrost cen na polskim rynku mogło mieć wprowadzenie w lipcu zeszłego roku rządowego programu “Bezpieczny Kredyt 2%”. Jego start spowodował zwiększone zainteresowanie zakupem nieruchomości, co w prostej linii skutkowało lawinowym zwiększeniem popytu. Jednocześnie ograniczone zasoby mieszkań doprowadziły do dalszego wzrostu cen, co mogło stanowić nie lada wyzwanie dla osób poszukujących niedrogiego lokum - komentuje Tomasz Delowski z Tętnowski Development.

W IV kwartale 2023 roku ceny mieszkań w Polsce wzrosły o 4,8 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału - informuje Eurostat. Stawia nas to na pierwszym miejscu spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Za naszymi plecami uplasowały się Chorwacja (+3,4 proc.), a dalej - Irlandia (+3 proc.), Islandia (+2,5 proc.), Słowenia (+2,4 proc.) i Belgia (+2,2 proc.).

Pierwsze dane za marzec br., podawane przez portal Rynek Pierwotny, także wskazują na wzrosty. Nie są one jednak tak dynamiczne, jak w ciągu stycznia i lutego, a w kilku miastach pojawiła się nawet pewna stabilizacja. W Warszawie średnia cena mieszkań wyniosła w tym miesiącu 17,5 tys. zł/mkw., a co za tym idzie stolica odnotowała 2 proc. zmianę średniej ceny ofertowej względem poprzedniego miesiąca. Trójmiasto i Poznań to zaś wzrosty rzędu 1 proc. W Krakowie średnia cena mkw. dalej utrzymuje się na poziomie ok. 16 tys. zł. Zdaniem analityków rynku może być to spowodowane wyższą niż dotychczas podażą - na koniec miesiąca tamtejsi deweloperzy posiadali 5 139 ofert nowych lokali, czyli o 292 szt. więcej niż w lutym.