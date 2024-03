Oszuści nadal atakują. Pod Krakowem ostatnio udawali policjantów i prokuratora. Naciągali na przelewy bankowe

- Kolejno mężczyzna polecił kobiecie wykonać jeszcze jeden przelew na większą kwotę, tłumacząc jednocześnie, że jak wszystko sprawdzą, to pieniądze do niej natychmiast wrócą. Tym sposobem kobieta łącznie przelała na wskazane przez oszusta konto kwotę 100 tysięcy złotych. Chwilę po tym kobieta jednak zorientowała się, że padła ofiarą oszustów. Wówczas natychmiast zadzwoniła do banku celem wstrzymania wykonanych przelewów i w porę udało jej się uratować swoje oszczędności, bo dzięki szybkiej reakcji nie zdołały wpłynąć na konto przestępców - relacjonuje całe zdarzenie rzeczniczka policji.