Milion sztuk nielegalnych papierosów miało trafić na rynek. Handlarzowi udaremnili to policjanci z powiatu krakowskiego

Do zdarzenia doszło w miniony piątek, 5 kwietnia 2024 r. na obwodnicy Wolbromia. Wówczas patrol z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zatrzymał do kontroli drogowej pojazd m-ki Ford Transit. Kierującym okazał się 55-letni obywatel Armenii.

- W trakcie sprawdzania zawartości przewożonego przez niego bagażu policjanci ujawnili kartonowe pudła z zawartością papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, które wypełniały całą przestrzeń ładunkową pojazdu. Na miejsce przybyli funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, którzy zatrzymali 55-latka i wykonali dalsze czynności w tej sprawie. Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko milion sztuk nielegalnych papierosów różnych marek - informuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Funkcjonariusze sprawdzili też w policyjnej bazie danych zatrzymanego obcokrajowca. Wtedy okazało się, że Ormianin ma zakaz wjazdu i pobytu do Polski i innych państw obszaru strefy Schengen. Wobec tego policjanci przekazali go funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej w Krakowie razem z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do ojczystego kraju.