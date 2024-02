Oszustwo na gigantyczną skalę w Krakowie. Kobieta straciła prawie pół miliona złotych metodą „na amerykańskiego żołnierza” i to... generała

1 lutego br. do Komisariatu Policji VI w Krakowie zgłosiła się mieszkanka Krakowa, która została oszukana przez mężczyznę, poznanego w sierpniu ubiegłego roku na jednym z portali społecznościowych. Osoba podająca się za oficera w stopniu generała amerykańskiej armii wysłała kobiecie zaproszenie do grona znajomych. Kobieta zaproszenie przyjęła i korespondowała z rzekomym żołnierzem ponad miesiąc. Mężczyzna przedstawił się jako Morgan Frank twierdził, że służy w armii USA i przebywa na misji w Syrii. Mężczyzna chciał zakończyć służbę wojskową, przyjechać do Polski i spędzić tu resztę życia. „Amerykański żołnierz” szybko zdobył zaufanie kobiety, opowiadając o swojej trudnej sytuacji i tęsknocie.

Po kilku tygodniach znajomości mężczyzna poprosił kobietę o pomoc finansową. „Wojskowy” twierdził, że potrzebuje pieniędzy, aby opuścić strefę działań wojennych oraz musi wykonać bardzo kosztowne testy związane ze stanem zdrowia. Kobieta wykonała przelew na żądaną kwotę. Po kilku dniach otrzymała wiadomość, że mężczyzna potrzebuje pieniędzy, ponieważ trafił do niewoli, i jeśli nie przeleje mu pieniędzy zostanie skazany na śmierć. Kobieta, chcąc pomóc „wojskowemu”, wykonała kilkanaście przelewów na łączną kwotę ponad 450 tysięcy złotych. Kiedy przestała otrzymywać wiadomości od „żołnierza” zorientowała się, że padła ofiarą oszusta i zgłosiła sprawę na policję. Funkcjonariusze pracują nad ustaleniem tożsamości sprawcy i jego zatrzymaniem oraz przestrzegają przed oszustami internetowymi.