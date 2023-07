300 zł na "Dobry Start". Można już składać wnioski o dofinansowania na wyprawkę szkolną

Bez względu na dochody

Od roku szkolnego (2021/2022) to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadczenie „300 plus”. Rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia, które jest niezbędne do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Im szybciej tym lepiej

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać do 30 listopada 2023 roku. Złożenie go do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.