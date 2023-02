Zrealizowany w Krakowie polsko-izraelski film "The Delegation" zostanie pokazany na festiwalu w Berlinie Paweł Gzyl

"The Delegation" Koi Studio

"The Delegation" to film obyczajowy, opowiadający o wycieczce licealistów z Izraela do Krakowa i Oświęcimia. Zdjęcia do polsko-izraelskiej produkcji powstały w zeszłym roku pod Wawelem. "The Delegation" zostanie teraz pokazany w sekcji Generation w ramach festiwalu filmowego w Berlinie, który rozpocznie się 16 lutego.