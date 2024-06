Wyjątkowy koncert Kameralnego Chóru Uniwersytetu z Sheffield w Krakowie! Wstęp wolny

Będzie to niepowtarzalna okazja, aby posłuchać na żywo znakomitego Kameralnego Chóru Uniwersytetu z Sheffield, który wystąpi w oszałamiającej scenerii późnobarokowej architektury kościoła, wypełnionej zapierającą dech w piersiach iluzjonistyczną polichromią mistrza Franciszka Ecksteina z Moraw.

Chór Kameralny Uniwersytetu w Sheffield to oficjalny chór Wydziału Muzyki prestiżowej uczelni w środkowej Anglii. Tworzy go 30 utalentowanych śpiewaków z różnych kierunków studiów, którzy łączą pasję do muzyki chóralnej z wysokim poziomem wykonawczym.