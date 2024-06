18. wakacyjny festiwal filmowy Letnie Tanie Kinobranie od 28 czerwca do 29 sierpnia w krakowskim Kinie Pod Baranami

Letnie Tanie Kinobranie to co roku okazja do nadrobienia filmowych zaległości i powrotu do ulubionych tytułów. To przeboje ostatnich miesięcy, ale też mniejsze filmowe perełki, które łatwo było w kinach przegapić. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "A planety szaleją".

- W tegorocznym Kinobraniu odbija się cały Układ Słoneczny. Każdemu z dziewięciu tygodni przypisujemy jedną z planet, krążących wokół Słońca, ma też swój tydzień samo Słońce - mówi Marynia Gierat, szefowa Kina Pod Baranami. - Tematykę poszczególnych tygodni wyznaczają cechy przypisywane starożytnym bogom, których imiona noszą planety. Słowo planeta oznacza “wędrowiec”, zatem i my powędrujemy po orbitach jakie wyznaczają filmy, które wszyscy lubimy.

"SŁOŃCE to wzór piękna i radości, który wzmacnia i dodaje energii. MERKURY – posłaniec bogów – to planeta komunikacji, intelektu i podróży. WENUS uosabia miłość, harmonię i kobiecość. ZIEMIA to stabilizacja, spokój i racjonalność. MARS reprezentuje energię, determinację i działanie. JOWISZ to planeta ekspansji, mądrości i obfitości. SATURN, bóg czasu, kojarzony jest z dyscypliną i karmą. Symbolizuje pokonywanie przeszkód i spełnienie. URAN przywodzi na myśl oryginalność, rewolucję i przebudzenie, ale też nagłe zmiany, rozwój i życiową wolność. NEPTUN uosabia intuicję, transcendencję i twórczą ekspresję" - piszą organizatorzy.