Zostań w domu i czytaj książki

- Rzeczywistość wydawnicza zmieniła się praktycznie z dnia na dzień. Jeszcze we wtorek, 10 marca planowaliśmy wielką premierę książki o Annie Walentynowicz w Gdańsku, a w środę, 11 marca musieliśmy ją odwołać, ze względu na bezpieczeństwo czytelników – mówi Monika Bartys z wydawnictwa Znak. - Podobna sytuacja była z Magdaleną Wolińską-Riedi, która miała umówiony cały cykl spotkań, ale musiała zostać we Włoszech i relacjonować to, co działo się na pierwszym froncie walki z koronawirusem – dodaje.

Choć decyzje dotyczące wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią przekreśliły wiele planów, branża wydawnicza szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości przenosząc większość działań do internetu.

- Wprawdzie możemy czytać w domu, ale to nie oznacza, że branża wydawnicza ma się dobrze. Książek kupowaliśmy mało jeszcze przed pandemią. Do tego odwołanie imprez wydawniczych, spotkań premierowych, autorskich, powoduje że tak jak inne segmenty też odczuwamy straty – podkreśla Magdalena Janczura z krakowskiego wydawnictwa Mando.