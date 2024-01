"Sztuka i życie" - premiera książki Marii Anny Potockiej w środę 31 stycznia w Willi Decjusza w Krakowie

Czym jest sztuka i skąd się bierze? Co robi z nami wizualność i dlaczego nasze pojedyncze historie zależą od tego, co widzimy i do jakich obrazów mamy dostęp. W najnowszej książce Maria Anna Potocka stawia najbardziej podstawowe pytania dotyczące relacji sztuki i życia.

Joseph Beuys, Jiří Kolář, Krystian Lupa, Boris Lurie, Herta Muller, Agnieszka Osiecka, Mieczysław Porębski, Daniel Spoerri czy Wisława Szymborska to jedynie skromny wyciąg z bogatego katalogu nazwisk oraz osobowości, osobistości i osobliwości artworldu, który pokazuje nie tylko skalę zaangażowania autorki w pole artystyczne, ale jest również przestrzenią poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne kwestie dotyczące sztuki.

W tym celu Potocka tropi indywidualne języki artystyczne. O tym, jaka konkluzja wyłania się z tego śledztwa - opartego na czytaniu sztuki - będzie z autorką książki rozmawiał Grzegorz Jankowicz. Książkę, wydaną nakładem Wydawnictwa Austeria, będzie można kupić podczas wydarzenia. Na spotkanie obowiązują zapisy przez formularz dostępny na stronie: https://cutt.ly/owKSrjnV