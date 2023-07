ZBK ogłosiło nowy przetarg na lokale użytkowe. Do wzięcia piwnice, garaże, lokale na parterze

Większość lokali, które gmina przeznaczyła do wynajęcia w drodze przetargu, usytuowanych jest w poziomie piwnic. Oferowane przez miasto lokale mają od zaledwie kilku do ponad 100 metrów kwadratowych powierzchni.

Niecałe 18 metrów kw. ma z kolei lokal przy ul. Parkowej 8, w budynku wpisanym do ewidencji zabytków. Znajduje się w poziomie piwnic, wejście do niego prowadzi z klatki schodowej. Pomieszczenie jest wyposażone w instalację elektryczną wymagającą sprawdzenia lub ewentualnie do wymiany. "W lokalu duże zawilgocenie, zagrzybienie będące wynikiem złej izolacji fundamentów budynku" - zaznacza ZBK w ogłoszeniu o przetargu.