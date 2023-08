Zaskakujące dane dotyczące bezrobocia w Krakowie

„Obecny niski poziom stopy bezrobocia w Krakowie to efekt wieloletnich działań, które realizujemy. Pomimo ciężkich ostatnich lat, na które wpłynęły pandemia Covid-19, konflikt zbrojny wywołany przez Rosję oraz galopująca inflacja, lokalny rynek pracy oferuje relatywnie stabilne warunki zatrudnienia zarówno dla pracujących jak i pracodawców. Działania Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie regularnie wspierają rozwój kompetencji kandydatów do pracy poprzez różnorodne formy wsparcia od staży i szkoleń po dotacje na otwarcie własnego biznesu, a dla pracodawców dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego” - podkreśla Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w czerwcu 2023 roku stopa bezrobocia w Krakowie osiągnęła poziom 2%, co oznacza najniższe bezrobocie w ciągu ostatnich dekad. Na koniec czerwca 2023 roku w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie zarejestrowanych było 10766 bezrobotnych. To o 1212 osób mniej niż na koniec I kwartału 2023 roku, co oznacza spadek liczby bezrobotnych o 10,1%.

W publikacji zauważono także tendencję związaną ze znacznym wzrostem zainteresowania krakowskich pracodawców pracownikami z Ukrainy. W czerwcu 2023 roku liczba wolnych miejsc pracy, zgłoszonych do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, utrzymywała się na zbliżonym poziomie do tego samego miesiąca w roku poprzednim. Spośród 2128 ofert pracy, aż 1953 (czyli około 91,8%) to oferty złożone w ramach procedury uzyskania informacji starosty oraz oferty pracy sezonowej w ramach procedury zezwolenia na pracę sezonową (a więc łączących się z zatrudnianiem cudzoziemców). To zdecydowanie wskazuje na istniejące wśród pracodawców ciągłe zapotrzebowanie na pracowników spoza naszego kraju, stanowiących wzmocnienie kadr przedsiębiorstw działających w Krakowie.

„Zdecydowanym ułatwieniem dla pracodawców jest wprowadzenie formy powiadamiania o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy. Owa uproszczona i nieodpłatna procedura została wdrożona w ramach specustawy, przyjętej w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. To z kolei mogło skłonić krakowskich pracodawców do skorzystania z tej możliwości zaspokojenia braków kadrowych, bowiem wystarczające jest poinformowanie naszego urzędu o zatrudnieniu obywatela Ukrainy. Już w czerwcu 2022 roku Grodzki Urząd Pracy w Krakowie otrzymał powiadomienie o 1875 pracownikach z Ukrainy, którzy podjęli pracę na mocy nowych przepisów. Dla porównania w analogicznym miesiącu roku bieżącego, liczba ta wzrosła już do 2377 osób, tj. aż o prawie 27%, co może wskazywać na dalszy trend wzrostowy.” – podkreśla Dyrektor Marek Cebulak i zachęca do zapoznania się z nowym wydaniem Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy.