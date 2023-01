"Zakopane! Zakopane!” – jedna z najbardziej wyczekiwanych aukcji sztuki w Polsce w tym sezonie już 31 stycznia w warszawskiej Desie

Na aukcję pod hasłem "Zakopane, Zakopane" trafi ponad 120 unikalnych obiektów – w tym obrazy, grafiki, fotografie, rzemiosło oraz zabytkowy sprzęt narciarski. A za nimi największe nazwiska polskiej sztuki początku XX wieku, związane w tamtym czasie z Podhalem. Magia tatrzańskich szczytów i polan, śnieżne pejzaże, ujęty w portretach witkiewiczowski sznyt zakopiańskich salonów i życia.

Pierwsze w tym roku duże wydarzenie aukcyjne porwie miłośników sztuki w podróż po najpiękniejszych tatrzańskich wspomnieniach. W salonie Desy Unicum przy ul. Pięknej 1A w Warszawie już od miesiąca można oglądać unikalny zbiór obiektów sztuki związanej z Zakopanem. 31 stycznia trafią one na aukcję, a następnie do prywatnych lub publicznych kolekcji.

Wśród przedmiotów przeznaczonych na aukcję jest "Portret kobiety" Witkacego, za który trzeba będzie zapłacić od 190 do 240 tys. zł, "W Tatrach" Jana Stryjeńskiego (od 140 do 180 tys. zł)), "Tatrzańska sielanka" Zofii Stryjeńskiej (od 140 do 200 tys. zł.), "Trujoczka" Tadeusza Brzozowskiego (od 300 do 500 tys. zł), kilim Kazimierza Brzozowskiego (od 16 do 24 tys. zł) czy krzesło projektu Wojciecha Brzegi (od 10 do 15 tys. zł). Jednym zdaniem - same rarytasy dla miłośników sztuki Młodej Polski inspirowanej góralszczyzną.