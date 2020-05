Wykładowca wyższej uczelni z Krakowa straciła fortunę. Jeden oszust oskarżony

- Do przestępstwa doszło w styczniu br. - potwierdza Janusz Hnatko, rzecznik krakowskiej prokuratury. Z ustaleń śledztwa wynika, że trzyosobowa szajka oszustów przyjechała do Krakowa z Legnicy i najpierw 15 stycznia br. wyłudziła od mieszkańca miasta 99 tys. zł. Pokrzywdzonego zwiedziono opowieścią przez telefon, że jego pieniądze w banku są zagrożone, bo czyhają na nie hakerzy. Mężczyzna uwierzył w tę bajeczkę, bo zapewniała go o tym Maria Nowicka podająca się za funkcjonariuszkę Centralnego Biura Śledczego. By się uwiarygodnić kobieta opowiedziała rozmówcy, że za chwilę zadzwoni do niego prokurator i potwierdzi jej słowa. Faktycznie po chwili odezwał się drugi oszust, który podał się za prokuratora o nazwisku Marcin Wróbel. Poszkodowany wtedy już uwierzył, że jego fundusze należy lepiej chronić i w trzech transzach wypłacił 99 tys. zł. Pracownikom banków mówił, że to na zakup auta.