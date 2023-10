Oszuści uwzięli się na mieszkańców z powiatu krakowskiego. Kobieta straciła 300 tys. zł, dzień wcześniej ofiarą przestępstwa padła seniorka

- To już drugie w tym tygodniu na terenie naszego powiatu oszustwo i wyłudzenie pieniędzy. Tym razem przestępcy działali metodą „na funkcjonariusza CBŚP”. Należy jednak pamiętać, że oszuści, stosując ten sam schemat działania, mający na celu wyłudzenie pieniędzy, podszywają się również pod policjantów, członków rodziny, czy pracowników banku - przestrzega kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

W środę to było kolejne oszustwo. Omamiona przez przestępców kobieta przelała na wskazane przez nich konta prawie 300 tysięcy złotych.

Utarty scenariusz oszustów

Rzeczniczka policji relacjonuje przebieg wydarzeń. 18 października 2023 r. do 58-letniej mieszkanki powiatu krakowskiego zadzwonił mężczyzna z numeru zastrzeżonego. Podając się za funkcjonariusza CBŚP z Warszawy. Dla uwiarygodnienia przedstawił się z imienia i nazwiska oraz podał numer legitymacji służbowej.

Po tym "uwiarygodnieniu" kobieta wróciła do rozmowy z pierwszym rozmówcą, który wydawał jej kolejne instrukcje. Poinformował ją, że w celu zapobieżenia utraty środków, jakie posiada na rachunkach bankowych, powinna przekazać mu dane do logowania internetowego wraz z hasłem. Potem oszust poinformował swoją ofiarę, że konto jest już przez nich zablokowane. Jednak akcja się nie zakończyła. Dalej przekonał kobietę, że musi pójść do placówki banku celem przekazania im zgromadzonych środków.