Kraków. 24-latek oszukiwał "na pracownika banku". Wyłudzał kody blik, ukradł ponad 170 tys. zł Małgorzata Mrowiec

Krakowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który podając się za pracownika banku, wyłudził od kilkunastu osób w sumie ponad 170 tysięcy złotych. Zgłoszenia dotyczące oszustw napływały do Policji latem. Oszust został namierzony i obecnie przebywa już w areszcie. To 24-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna - jak podaje krakowska Policja - musi się liczyć z karą nawet do 8 lat pozbawienia wolności.