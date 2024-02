Wybory 2024. Prof. Stanisław Mazur, kandydat na prezydenta: Budżet Krakowa to pacjent w stanie przedzawałowym. Potrzebujemy defibrylatora Aleksandra Łabędź

- Stajemy na krawędzi przepaści. Jeśli miałbym szukać porównań medycznych, to obecnie nasz budżet porównań można do pacjenta w stanie przedzawałowym. I podobnie jak w przypadku chorego, do uratowania życia, a więc stabilności realizacji zadań, potrzebujemy natychmiastowej interwencji, defibrylacji finansów miasta - mówił podczas piątkowej konferencji prasowej kandydat na prezydenta Krakowa, prof. Stanisław Mazur. Według danych przedstawionych przez ekspertów Stowarzyszenia Lepszy Kraków, stolica Małopolski jest jednym z najbardziej zadłużonych miast w Polsce, a ta sytuacja stale się pogarsza. Pod koniec 2023 r. kwota zadłużenia Krakowa została skorygowana do 6,05 mld zł.