Amerykańska agencja ratingowa oceniła długotrwałą wiarygodność kredytową Krakowa. "Finanse Krakowa są pod kontrolą"

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu, stabilna perspektywa odzwierciedla pogląd agencji S&P Global Ratings, że finanse Krakowa są pod kontrolą. Wzrost wydatków nadal będzie ograniczany, co przyczyni się do istotnej poprawy wyników fiskalnych. Według prognoz agencji, zadłużenie Krakowa będzie spadać od 2024 roku, pozostanie na poziomie umiarkowanym, zachowana zostanie także solidna płynność finansowa.

– Rozwój miasta oraz dbałość o ciągłe podnoszenie jakości życia mieszkańców wiążą się często z trudnymi, niepopularnymi decyzjami finansowymi. Wszystkie one są jednak podejmowane w sposób bardzo przemyślany, dogłębnie przeanalizowany, co zostało docenione w raporcie agencji ratingowej S&P. Pokazuje on jasno, że mimo trudności i wyzwań budżetowych, z jakimi mierzą się wszystkie samorządy, Kraków wychodzi z nich obronną ręką. Miasto nie przestaje się rozwijać, a jednocześnie jego sytuacja finansowa jest stabilna i bezpieczna – mówi prezydent Krakowa.