Wrona raz punkowo, raz electro. Nowa płyta krakowskiej wokalistki - "Absurdalia"

Po udanym debiucie i albumie "Sen o smaku lukrecji" krakowska piosenkarka rusza w dalszą międzygatunkową podróż. W swych nowych nagraniach Wrona odkrywa swoją mroczną stronę i odważnie eksploruje tematy związane z dojrzewaniem czy feminizmem, serwując słuchaczom bezkompromisowe i szczere do bólu kompozycje.

- Ja bardzo długo dojrzewam do pewnych zmian. Nawet gdy ukazywał się "Sen o smaku lukrecji", to już gdzieś czułam, że te emocje, które są na "Absurdaliach", już zaczynają we mnie kiełkować - przyznaje Wrona w rozmowie w Polskim Radiu. - Pisząc te utwory, dojrzewałam jako osoba, układałam sobie w głowie, że to jest moment, w którym wypuszczam to w świat. Musiałam być pewna na 100 procent.