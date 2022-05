We wtorek 10 maja rozpoczyna się finał konkursu Eurowizji. Gdzie i kiedy można oglądać bezpośrednią transmisję?

Ponieważ w ubiegłym roku Eurowizję wygrał rockowy zespół Maneskin z Włoch, w tym sezonie finał telewizyjnego konkursu muzycznego odbędzie się w Turynie. W sumie wezmą w nim udział reprezentanci czterdziestu krajów. Ze względu na napaść Rosji na Ukrainę, reprezentant tego pierwszego kraju został wykluczony. Początkowo w konkursie miało zabraknąć również artysty z Izraela, którego obawiano się wysłać do Europy ze względu na jego bezpieczeństwo, ale ostatecznie okazało się, że jednak dotrze on do Turynu.

Zanim obejrzymy finał Eurowizji, najpierw odbędą się dwa koncerty półfinałowe – we wtorek 10 maja i w czwartek 12 maja. Pierwszego dnia wystąpi siedemnastu wykonawców – w tym Kalush Orchestra z Ukrainy z piosenką „Stefania”. Widowisko rozpocznie się o godz. 21 i można je będzie oglądać w telewizji w TVP1 i TVP Polonia oraz w internecie na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na YouTubie.