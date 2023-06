15 lipca Koncert Pod Wieżą w Krynicy-Zdroju z największymi przebojami Jacka Cygana

3 sposoby na piękny trawnik, zobacz co radzi ekspert, to musisz wiedzieć!

„Jaka róża taki cierń”, „Diamentowy kolczyk”, „Wypijmy za błędy” – to tylko niektóre z nich. Utwór „To nie ja byłam Ewą” zaśpiewany przez Edytę Górniak na Konkursie Piosenki Eurowizji w 1994 roku zdobył drugie miejsce i do dzisiaj pozostaje największym sukcesem naszego kraju w historii tego festiwalu. Piosenki napisane przez Jacka Cygana zna cała Polska. Szlagworty wielu jego utworów zaczęły żyć własnym życiem, stając obiegowymi zwrotami, które na stałe weszły języka potocznego.

Program koncertu zbudowany został w oparciu o znane przeboje, do których teksty napisał Jacek Cygan. To autor warstwy lirycznej blisko dwóch tysięcy piosenek, w tym największych nagrań polskich artystów jak: Maryla Rodowicz, Krystyna Prońko, Grażyna Łobaszewska, Andrzej Zaucha, Ryszard Rynkowski, Mieczysław Szcześniak czy Edyta Geppert. Jego piosenki wygrywały Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.

- Jak co roku koncert odbędzie się w przepięknej scenerii na górnej stacji wyciągu narciarskiego i rowerowego - Slotwiny Arena. Każdy koncert przygotowywany jest specjalnie na tą okazję i ma swoją tematykę i klimat. W tym roku motywem przewodnim jest twórczość autora tekstów, poety, prozaika, scenarzysty Jacka Cygana, którego piosenki są ponadczasowymi przebojami. Starannie dobrani artyści, gwarantują wysoki poziom artystyczny i dobrą zabawę. Będzie to niewątpliwie wyjątkowe wydarzenie artystyczne, pełne emocji, wspomnień, nostalgii i dobrej zabawy. Serdecznie zapraszam – mówi Wiesław Prządka, dyrektor artystyczny wydarzenia, ceniony akordeonista i bandoneonista.

W koncercie w Krynicy Zdroju udział wezmą gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Będą to: Anna Jurksztowicz, Sławek Uniatowski, Jacek Wójcicki, francuski wokalista Chris Schittulli oraz sam autor Jacek Cygan.

Całość poprowadzi Artur Andrus. Takie przeboje, jak „Dary losu”, „Wypijmy za błędy”, „Dumka na dwa serca”, „Życie jest nowelą”, „C’est la vie”, „Czas nas uczy pogody” czy „Za młodzi za starzy” zabrzmią w oryginalnych aranżacjach na orkiestrę symfoniczną i sekcję jazzową. Orkiestrę Silesian Art Collective poprowadzi Mateusz Walach. Sekcja jazzowa wystąpi w składzie: Rafał Karasiewicz (fortepian), Marek Piątek (gitara), Zbigniew Wrombel (kontrabas), Paweł Twardoch (perkusja) oraz Andrzej Mazurek (instrumenty perkusyjne).



Piosenki z tekstami Jacka Cygana wybrzmią na wyjątkowej scenie tuż pod wieżą widokową ulokowanej na szczycie góry Drabiakówka 894 m n.p.m. w paśmie Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim.



Bilety na piątą edycję Koncertu Pod Wieżą pod hasłem „Czas nas uczy pogody” są do kupienia na www.biletserwis.pl oraz w kasach Słotwiny Arena Ski & Bike Park. Każda wejściówka upoważniać będzie do wejścia na wieżę widokową w dniu koncertu w godzinach 9-16 oraz przejazdu koleją krzesełkową (w górę i w dół). Bilet należy okazać w biurze koncertu w dniu wydarzenia. Więcej informacji pod numerem telefonu: 512 409 801. Organizatorem koncertu jest Słotwiny Arena we współpracy z agencją Prestige MJM.