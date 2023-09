Tygodniowy przegląd prasy 10.09.2023: Kraków, 3.09-9.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pochód Kopernikański w Krakowie. Niezwykła parada przeszła przez Rynek Główny i Floriańską”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pochód Kopernikański w Krakowie. Niezwykła parada przeszła przez Rynek Główny i Floriańską Ponad dwustu artystów: aktorów, artystów cyrkowych, szczudlarzy, tancerzy, akrobatów przy akompaniamencie perkusistów grających na wielkich, dwustulitrowych beczkach wzięło udział w Pochodzie Kopernikańskim na cześć 550. rocznicy urodzin astronoma orz 45-lecia wpisania Krakowa na listę Światowego dziedzictwa UNESCO. Widowisko obserwowały tłumy krakowian. 📢 Unity Tower to najwyższy wieżowiec Krakowa. Zobaczcie jego wnętrza i panoramiczny widok na całe miasto. Nowe zdjęcia Unity Centre to największe w Krakowie, wielofunkcyjne centrum biznesowe złożone z pięciu budynków. W skład kompleksu wchodzą trzy biurowce, w tym najwyższy w Krakowie Unity Tower o wysokości 102,5 metra. Nasz fotoreporter gościł we wnętrzach Unity Tower w dniu, w którym odbył się tam Sky Run, czyli bieg na 25. piętro. Obejrzyjcie, jak wygląda wieżowiec od środka i jaki rozpościera się z niego widok na Kraków. Przejdź do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 W Krakowie czuć i widać już jesień. Bagry rozpłynęły się rano w mgle. Widoki jak z innej planety W dzisiejszy poranek Kraków całkowicie zatonął w wielkich, porannych mgłach. Bagry niemal całkowicie znikły! Choć mamy dopiero początek września, dziś w powietrzu czuć było prawdziwą jesień. Zobaczcie zdjęcia. Widoki jak z innej planety!

Tygodniowa prasówka 10.09.2023: 3.09-9.09.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Memy po meczu Polska - Wyspy Owcze. Biało-Czerwoni zagrali... po owczemu, a Farerzy nie frajerzy Przez 70 minut polscy piłkarze grali - jak powiedział komentujący mecz w TVP Jacek Laskowski - po owczemu, ale w końcu udało im się wyczekać do błędu piłkarzy Wysp Owczych, z których jeden zagrał piłkę ręką w polu karnym. Jedenastkę wykorzystał, któżby inny, Robert Lewandowski, a potem snajper Barcelony dołożył drugą bramkę, z czego najbardziej ucieszyła się obchodząca 7 września urodziny jego żona Anna. Polska wygrała 2:0 i nadal jest w grze o awans do mistrzostw Europy. Internauci wiedzą jednak swoje, kwitując memami kiepską grę na Stadionie Narodowym z Farerami, którzy wcale nie zaprezentowali się w Warszawie jak frajerzy.

📢 Na Wawelu odbyły się uroczystości z okazji Święta Jednostki Wojskowej NIL Apel, defilada wojskowa i pokaz sprzętu złożyły się na uroczystości Święta Jednostki Wojskowej NIL. Poprzedziła je Msza św. w Katedrze na Wawelu. 📢 Tuning Show 2023 wystartował w Krakowie. Podrasowane samochody i atrakcje dla fanów motoryzacji Wystawa najlepszych, starannie wyselekcjonowanych projektów tuningowanych samochodów z całej Polski, pokazy driftu aut, spotkania ze sportowcami oraz YouTuberami z branży tuningu i motorsportu - to zaledwie kilka atrakcji z szerokiego programu Tuning Show, który odbywa się w Expo Kraków przy ulicy Galicyjskiej. Największe w Małopolsce motoryzacyjne show odbędzie potrwa do niedzieli 10 września. 📢 Ostatnie tchnienie lata w Krakowie? Zakrzówek opanowany przez miłośników desek SUP. Impreza Stand Up Paddle na kąpielisku Oficjalnie 3 września zakończył się sezon kąpielowy na Zakrzówku, ale z powodu piękniej powody władze miasta zapowiedziały, że jeszcze w ten weekend plażowiczów, będą pilnowali ratownicy. A plażowicze tłumnie zjawili się nad zalewem. Ponadto zorganizowano tu imprezę na supach - pływających deskach.

📢 Archeolodzy pracują na Zakrzówku. Kilkanaście szkieletów znalezionych tuż przy ulicy. "Tu był cmentarz choleryczny" Kilkanaście szkieletów odkopali archeolodzy podczas prac związanych z przenoszeniem kapliczki na Zakrzówku. Jak informują badacze, szczątki pochodzą z XIX-wiecznego cmentarza cholerycznego, który mieścił się w tym rejonie. Znaleziska trafią najpierw do badania, a następnie zostaną ponownie pochowane. 📢 Horoskop dzienny na 9 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 9 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 15 lat temu Klaudia Kulawik z Małopolski podbiła serca jurorów i widzów "Mam Talent". Tak dziś wygląda uczestniczka popularnego talent show Klaudię Kulawik cała Polska poznała dokładnie 15 lat temu, kiedy to dzięki udziałowi w popularnym talent show skradła serca jurorów i widzów. Wówczas 11-letnia wokalistka wystąpiła na scenie z niezwykłym utworem Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat". Dla wielu głos młodej wokalistki był sporym zaskoczeniem. Dzisiaj Małopolanka swój czas poświęca na podróże - czym chwali się w swoich mediach społecznościowych. Nie zrezygnowała też z muzyki. Zobaczcie jak dzisiaj żyje Klaudia Kulawik.

📢 Rodzic oburzony warunkami nauki w słynnym Nowodworku. Dyrektor I LO w Krakowie zapewnia o spełnieniu wymogów edukacyjnych i bezpieczeństwa "Skandaliczne, dyskryminujące, urągające zasadom bhp" - m.in. takimi słowami określił warunki w klasie na poddaszu prestiżowego I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie jeden z rodziców pierwszoklasisty. Dyrektor renomowanej szkoły Jacek Kaczor dziwi się tym zarzutom. - Pięć sal do nauki na poddaszu istnieje od 40 lat. Uczniowie mają zapewnione takie same warunki, jak w innych klasach na niższych poziomach - zapewnia dyrektor I LO. W poniedziałek w liceum mają pojawić się urzędnicy z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. 📢 Krakowskie wojsko wyprzedaje atrakcyjny sprzęt. Od aut po narzędzia. AMW ogłosiła kolejny przetarg. Przegląd ofert [9.09] Prawie 100 pozycji wystawił na kolejny przetarg Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Na nabywców czekają m.in. samochody honker 2000, skoda Octavia Combi, star 200, pakiety z częściami samochodowymi, sprzęt medyczny, narzędzia, skrzynie ładunkowe, a także złom i odpady, które mogą zainteresować firmy zajmujące się recyklingiem. Na przetarg trafił nawet instrument dęty. Oferty można składać do 13 września do godz. 11. Zyski ze sprzedaży Agencja przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

📢 Tu wesele urządziła Ewa Wachowicz. Wyjątkowe wnętrza i piękne widoki. Zamek w Przegorzałach to jedno z niezwykłych miejsc na mapie Krakowa To była królewska zabawa! Ewa Wachowicz wyprawiła wesele w zamku w Przegorzałach, który obecnie nosi nazwę Zinar Castle. To jeden z najbardziej ekskluzywnych i ciekawych obiektów weselnych w okolicach Krakowa. Bogate wnętrza, piękne widoki i wspaniały klimat. To także kompleks budynków o bogatej i zaskakującej historii Zobaczcie miejsce, w którym Ewa Wachowicz z mężem Sławomirem Kowalewskim i zaproszonymi gośćmi bawiła się do białego rana. Mamy zdjęcia! 📢 Sky Run z Agnieszką Radwańską. Zawodnicy wbiegli na 25. piętro Unity Tower, najwyższego wieżowca w Krakowie W piątek 8 września odbył się Sky Run, rywalizacja polegająca na jak najszybszym wbiegnięciu po schodach na 25. piętro wieżowca Unity Tower, najwyższego budynku w Krakowie. W wydarzeniu wzięła udział Agnieszka Radwańska, była tenisistka numer 2 na świecie i finalistka Wimbledonu 2012, zwyciężczyni turnieju WTA Finals 2015 i Ambasador Dobrej Woli UNICEF. Dla uczestników biegu to była znakomita okazja do rozgrzewki w towarzystwie gwiazdy światowego tenisa, a także do krótkiej rozmowy i wspólnego zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Kraków. Tak zmienił się przez ponad 10 lat widok z Kopca Kościuszki na Błonia i całe miasto Widok z Kopca Kościuszki na Kraków i Błonia Krakowskie to jedna z najpiękniejszych panoram miasta. Przez lata jednak widok ten mocno się zmienił. Widać więcej zabudowy, mniej zieleni, przy stadionie Wisły Kraków, wzdłuż alei 3 Maja wyrosły betonowe klocki hoteli, zmienił się też teren po dawnym stadionie lekkoatletycznym. A gdy spojrzymy w dal widać, że zmienił się cały Kraków, w tym Szkieletor w Unity Centre. Porównujemy rok 2012 do 2023, ale mamy kilka perełek z 2008, które mogą Was mocno zszokować.

📢 Weekend w Krakowie. Oto najciekawsze wydarzenia w mieście w dniach 9-10 września: Pochód Kopernikański, Midobranie, Art & Food Bazar Wrzesień zdecydowanie oddaje! W tym miesiącu Kraków oddycha pełną piersią, a tym samym gwarantuje mieszkańcom i turystom masę atrakcji! Zresztą, sami spójrzcie, co przygotowano, a na pewno znajdziecie coś dla siebie. Sprawdźcie, co robić w Krakowie w dniach 9 do 10 września.

📢 Nowy park rzeczny w Krakowie. Przepiękny Ogród Płaszów bliski ukończenia W parku rzecznym Ogród Płaszów trwają już prace związane z montażem elementów małej architektury oraz nasadzeniami zieleni niskiej. Pojawiły się już ścieżki spacerowe i urządzenia do zabawy dla najmłodszych. Miejsce wypoczynku i rekreacji staje się coraz bardziej umeblowane! 📢 Kuriozalna sytuacja w Krakowie. Auta muszą jeździć chodnikiem i stoją na nim w korku Czytelnik zauważył nietypową sytuację na ul. Chełmońskiego. Napisał list w tej sprawie do redakcji. Na ul. Chełmońskiego samochody jadą w połowie jezdnią, a w połowie chodnikiem. I jeździ ich tam sporo, bo chodnik już został... wgnieciony. Jak twierdzi Czytelnik takie zachowania kierowców wymusza brak miejsca na jezdni, bo zajmują je w dużej mierze auta parkujące po drugiej stronie. A ulica jedno dwukierunkowa. Sprawę zgłaszamy do urzędników miejskich, bo nie jest ona normalna.

📢 Miasto sprzedaje mieszkania w centrum Krakowa i w Nowej Hucie. Ceny wywoławcze zaczynają się od 130 tys. zł Zainteresowani kupnem mieszkania w centrum Krakowa mają teraz okazję skorzystać z oferty gminy. We wrześniu i październiku odbędą się przetargi na sprzedaż gminnych lokali przy ul. Łobzowskiej 9 i ul. Przemyskiej 2. Jest też coś dla miłośników Nowej Huty - można zostać właścicielem należącego dotąd do gminy mieszkania na os. Szkolnym 33.

📢 Dyrektor Teatru Słowackiego zagra w głośnych „Dziadach”, choć nie dostał zgody Dyrektor Teatru Słowackiego w obsadzie spektaklu swojego teatru – i nie byłoby w tym nic niezwykłego – Krzysztof Głuchowski jest przecież aktorem. Publiczność teatru może go zobaczyć na scenie w spektaklu Jana Klaty „Act of Killing”, jakiś czas temu zastępował jednego z aktorów przedstawienia „Imię Róży”. Tym razem również o zastępstwo chodzi. Wcielający się w postać Senatora w "Dziadach" Mai Kleczewskiej Jan Peszek nie zdoła zagrać wszystkich planowanych spektakli w związku z innymi projektami. W niektórych przedstawieniach miał więc w postać Senatora wcielić się Krzysztof Głuchowski.

