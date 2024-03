Prasówka z całego tygodnia 10.03.2024 w Krakowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.03 a 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Półfinał Miss Województwa Małopolskiego i Polska Miss. Piękne kandydatki walczą o tytuł”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 10.03.2024. 3.03 - 9.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Półfinał Miss Województwa Małopolskiego i Polska Miss. Piękne kandydatki walczą o tytuł W Krakowie odbyło się pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Małopolskiego! Tegoroczny półfinał konkursu. W tym roku wydarzenie gościło w Metropolo by Golden Tulip (ul. Orzechowa 11, Kraków). Podczas półfinału zostały wyłonione finalistki do tytułów Miss Województwa Małopolskiego oraz Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego. Prawie 120 uczestniczek walczyło o awans do finału tego konkursu. Kolejny krok to konkurs ogólnopolski Polska Miss... 📢 Wieczysta Kraków - Garbarnia Kraków. Kibice na derbach przy Chałupnika. Zobaczcie zdjęcia Wieczysta Kraków - Garbarnia Kraków. Pierwszy w 2024 roku mecz na stadionie przy ul. Chałupnika przyciągnął na trybuny w sobotnie południe 9 marca około tysiąc osób. Zajęty, i wypełniony w dużej części był sektor gości - to stamtąd kibice "Brązowych" dopingowali swoich piłkarzy. Grupa wokalnie wspierająca zespół Wieczystej ulokowała się na środku głównej trybuny, to w tym miejscu odbyło się racowisko zaraz po rozpoczęciu spotkania. Zobaczcie ZDJĘCIA KIBICÓW na meczu Wieczysta - Garbarnia, wygranym przez gospodarzy 4:0.

📢 Międzynarodowe Mistrzostwa Cheerleaders 2024 w Krakowie. W widowiskowych zawodach walczyło prawie 700 zawodniczek Mistrzostwa Cheerleaders odbyły się w Krakowie już po raz 13. W barwnej, widowiskowej rywalizacji wzięło udział ponad 660 zawodników w wieku od 6 do 50 lat, z kraju i świata. Scenerią wydarzenia była Hala Widowiskowo-Sportowa Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego 4. Pokazy w spektakularnej dyscyplinie sportowej, łączącej akrobatykę, gimnastykę i taniec, można było oglądać przez całą sobotę (9 marca).

Tygodniowa prasówka 10.03.2024: 3.03-9.03.2024 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Młode dziewczyny powalczą o koronę najpiękniejszej. W sobotę półfinał. Zobacz zdjęcia 41 nastoletnich mieszkanek Małopolski awansowało do półfinału konkursu piękności Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Jak przekonują jego organizatorzy, to największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w regionie. Gala półfinałowa odbędzie się w sobotę (9 marca) w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Awans do finału uzyskają także trzy kandydatki, które zdobędą największą liczbę głosów internautów.

📢 Miss Województwa Małopolskiego 2024. Oto 78 pięknych kobiet, które chcę założyć koronę najpiękniejszej. Dzisiaj półfinał. Zobacz zdjęcia Te 78 pięknych dziewczyn marzy o koronie Miss Województwa Małopolskiego w 2024 roku. Przeszły wstępne eliminacje i zakwalifikowały się do półfinału. Która z nich dostanie kolejną szansę - na udział w finale? Przekonamy się już niebawem, bo 9 marca. Kolejna ważna data to 12 maja - wtedy odbędzie się finał konkursu Miss Woj. Małopolskiego. Potem już prosta droga dla jednej z nich do założenia korony Polskiej Miss. 📢 TOP 15 najlepszych kawiarni w Krakowie według Google. Gdzie na kawę? Zdaniem internautów w tych miejscach wypijecie najlepszą kawę! Klimatyczny lokal, unoszący się aromat kawy i pysze przekąski. Tak najczęściej wyobrażamy sobie idealną kawiarnię. W Krakowie jest ich pełno! Ale gdzie wypijemy najlepszą kawę, zjemy wyjątkowo dobry deser i spędzimy miło czas? Mówiąc krótko - gdzie iść na kawę w Krakowie? Kliknijcie w galerię zdjęć i sprawdźcie ranking 15 najlepszych kawiarni według Google. Te miejsca polecają internauci!

📢 Miss Polonia 2024 casting w Krakowie. Oto kandydatki z Małopolski ZDJĘCIA Dzień Kobiet to wyjątkowe święto, podczas którego każda kobieta powinna poczuć się wyjątkowo i pięknie. Nic więc dziwnego, że to właśnie tego dnia w Krakowie odbył się casting do konkursu Miss Polonia. Zobacz, jak prezentowały się śliczne kandydatki! 📢 Kraków. Przylasek Rusiecki w Nowej Hucie to nie tylko kąpielisko. To też dziki archipelag. Raj dla wędkarzy Przylasek Rusiecki w ostatnich latach został zagospodarowany. Nad jednym ze zbiorników w Nowej Hucie pojawiła się infrastruktura, pomosty, plaże, kładki, kąpielisko, miejsca do gier i zabaw oraz punkty gastronomiczne. I oczywiście parking, choć wielu parkuje gdzie popadnie by nie płacić. Ale Przylasek Rusiecki ma też drugie oblicze, to kilkanaście zbiorników, które pozostają dzikie, a z drona wyglądają jak archipelag wysp i półwyspów.

📢 Luna wystąpi na Eurowizji. Jak żyje na co dzień i jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy wizerunek sceniczny, uwielbia jogę i jest wegetarianką! Luna wykonując piosenkę „The Tower” zaprezentuje Polskę na najbliższej edycji Eurowizji. Młoda piosenkarka ma bardzo charakterystyczny wizerunek sceniczny i przebojem wdarła się pierwsze strony gazet. Sprawdzamy, jak na co dzień żyje i mieszka wschodząca gwiazda muzyki. Wiemy, że lubi podróże, fascynuje się jogą i jest wegetarianką. A do tego pochodzi z rodziny milionerów! Kliknij w galerię zdjęć i zobacz prywatne zdjęcia Luny. 📢 Imprezy w Krakowie. Najlepsze wydarzenia w dniach od 9 do 10 marca: Giełda Biżuterii i Minerałów, Krakowski Bieg Kobiet, Targi Ślubne Wielkimi krokami zbliża się wiosna, co oznacza, że z weekendu na weekend Kraków coraz mocniej obfituje w ciekawe i kreatywne eventy - zarówno te dla dorosłych, jak i najmłodszych. Wiele się będzie działo, zresztą zobaczcie sami!

📢 Biały miś z Krupówek bohaterem memów. Tylko Zakopane się nie śmieje. Afera wymknęła się spod kontroli Krótki film wrzucony do mediów społecznościowych zamienił się w temat numer jeden w polskim Intermecie. Nagranie z mężczyzną przebranym za białego misia, który żąda 20 zł zapłaty za kręcenie filmiku na Krupówkach, szybko zamieniło się w medialną kulę śniegową. Zaczęły się mnożyć teksty, żarty, memy, a temat szybko podchwycili ludzie z działów marketingowych, a nawet politycy. Sprawa stanowi też pewne wizerunkowe wyzwanie dla Zakopanego i Podhala. 📢 Tanie loty w marcu. Tanie loty z Krakowa do europejskich miast do 250 zł w obie strony! Zbliżającą się wiosnę pora porządnie zainaugurować! Pomimo tego, że ostatnie dni okazały się być wyjątkowo mroźne, warto uzbroić się w uśmiech i dobry humor, ponieważ marzec to zdecydowanie miesiąc podróżniczych okazji! W nadchodzących tygodniach na podróżujących z Krakowa czeka wiele atrakcyjnych ofert lotniczych. Zobacz 12 miast, do których polecisz z Krakowa do 250 zł w obie strony!

📢 Kiermasz św. Józefa zagościł na Małym Rynku w Krakowie. Autorskie ubrania, zabawki, biżuteria i koncerty. Liczne atrakcje dla odwiedzających Krakowski Mały Rynek stał się tradycyjnym miejscem dla kiermaszu św. Józefa, który potrwa do 17 marca. To wyjątkowe wydarzenie, dedykowane patronowi Krakowa, przyciąga mieszkańców i turystów. Na straganach można znaleźć wiele pięknych rzeczy, m.in. autorskie ubrania, tradycyjne zabawki oraz niepowtarzalną biżuterię. Festiwal urozmaicą także występy artystyczne. 📢 Łapią przestępców, gonią piratów drogowych. Kobieca twarz małopolskiej policji Na co dzień pełnią służbę w patrolach, prowadzą dochodzenia, piastują kierownicze stanowiska, ale także zajmują się stroną logistyczną i profilaktyką. Są przewodniczkami psów służbowych, przeprowadzają oględziny, gonią piratów drogowych. Swoją służbą i pracą przyczyniają się do dbania o bezpieczeństwo innych. Zobaczcie kobiecą twarz małopolskiej policji. Panie w mundurach służą już od 99 lat!

📢 14 wybitnych krakowianek. Oto kobiety, które wpisały się w historię miasta Noblistki, wybitne malarki i cenione aktorki. Sportsmenki, mistrzynie świata i piosenkarki. Z Krakowem związanych jest wiele kobiet, które na trwale zapisały się na kartach historii miasta. Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy 14 inspirujących krakowianek, których zasługi i osiągnięcia pamiętane są do dzisiaj. Przejdźcie do galerii zdjęć i poznajcie ich intrygujące historie. 📢 Kobieta, która pracy się nie boi. Pani Jola od ponad 30 lat prowadzi w Krakowie osiedlowy sklep budowlany. Bez dnia urlopu i chorobowego! Początkowo mężczyźni mieli problem z tym, że w sprawie remontów doradza im kobieta. Najgorzej było, jak nie mieli w czymś racji i ja musiałam im to uświadomić. Oj, bywało ciężko. Dzisiaj jest już inaczej, klienci przyzwyczaili się, że u Jolki dostaną to czego szukają do remontu plus dobrą poradę - mówi pani Jola, ktora od ponad 30 lat prowadzi mały sklep budowlany na Wzgórzach Krzesławickich.

📢 Kraków. Ostrzeżenia przed zboczeńcami pod szkołami na Krowodrzy. Inny zatrzymany na Dworcu Głównym Na social mediach dotyczących Krowodrzy w Krakowie pojawiły się ostrzeżenia przed zboczeńcami, którzy zaczepiają dzieci. Mieszkańcy ostrzegają rodziców. Informują, że sprawa została zgłoszona na policję. Chodzi o okolice szkół podstawowych nr 36 i 106. Z kolei portal KRK News donosi, że policja na Dworcu Głównym w Krakowie zatrzymała mężczyznę, który również zaczepiał osoby nieletnie, w pociągu. 📢 Kibole z Krakowa zatrzymani w Turcji i Holandii. To członkowie gangu narkotykowego Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili miejsca przebywania 4 poszukiwanych, z czego dwie osoby wpadły w Turcji, a dwie kolejne osoby zatrzymano w Niderlandach. "Łowcy cieni" zatrzymali kiboli z Krakowa w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw narkotykowych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mającej związek z pseudokibicami jednego z krakowskich klubów piłkarskich. W związku z zatrzymaniem mężczyzn w najbliższym czasie zostanie wszczęta procedura ekstradycyjna do kraju.

📢 Kawiarnia w Bunkrze Sztuki będzie, a przetargu nie było. Jest wyjaśnienie Kawiarnia Bunkra Sztuki to miejsce lubiane przez krakowian, o czym świadczyć mogą żale mieszkańców wylewane po zamknięciu kawiarni podczas pandemii i emocje wywołane nową altaną, w której będzie się mieściła kawiarnia. Lokal tuż przy Plantach to też łakomy kąsek dla restauratorów, stąd zaniepokojone zapytania o to, czemu nie było przetargu, który wyłoniłby operatora kawiarni. Maria Anna Potocka, była już dyrektorka Bunkra Sztuki, wyjaśnia, że zgodnie z przepisami galeria nie musiała przetargu ogłaszać. 📢 Kandydaci PO proponują kolejową rewolucję: odjazd co 15 minut, nocne kursy, tańsze bilety, piętrowe pociągi, dwusystemowy tramwaj do Balic System transportu kolejowego w całej Małopolsce zapewniający częstsze połączenia w godzinach szczytu, noce kursy, tak by po godz. 23 można było dojechać z Krakowa do okolicznych miejscowości, tańsze bilety dla mieszkańców, nowe przystanki, piętrowe wagony - takie propozycje przedstawiono podczas czwartkowej (7 marca) konferencji poświęconej rozwojowi Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie i Małopolsce z udziałem kandydatów Platformy - Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Małopolski: Grzegorza Małodobrego i Grzegorza Lipca oraz do Rady Miasta Krakowa: Dominik Jaśkowca i Grzegorza Stawowego.

