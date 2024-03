Kiermasz św. Józefa zagościł na Małym Rynku w Krakowie. Autorskie ubrania, zabawki, biżuteria i koncerty. Liczne atrakcje dla odwiedzających

Niecodzienny festiwal w hołdzie patronowi Krakowa, św. Józefowi, odbywa się w tym roku już po raz czwarty. Festiwal rozpoczął się w piątek, 8 marca i potrwa do niedzieli, 17 marca.

– Po raz czwarty spotkamy się, by wspólnie świętować imieniny patrona naszego miasta, a także prezentować dziedzictwo rękodzielnicze i rzemieślnicze Krakowa, regionu i kraju. Na tegorocznej edycji kiermaszu św. Józefa zaprezentujemy wiele nowych formatów, które uświetnią zabawę. Czeka na Was flash mob zorganizowany do ludowej muzyki w nowoczesnym wydaniu, czy debata oksfordzka moderowana przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców – zapowiada organizator wydarzenia, MAGO Centrum Sztuki Ludowej.