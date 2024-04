Smoczy Szlak w Krakowie rozrasta się. Jeszcze w tym roku przybędzie dziesięć nowych smoczych postaci

Rozbudowa Smoczego Szlaku

Smoczy Szlak to projekt, który ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie spacerów po Krakowie, ale także edukację poprzez zabawę i interakcję z dziełami sztuki. Każdy z nowych smoków będzie reprezentował inną dziedzinę życia lub zawód, co ma na celu podkreślenie różnorodności i bogactwa kulturowego miasta. Oczekuje się, że nowe figurki smoków, pojawią się w przestrzeni miejskiej w drugiej połowie 2024 roku.

Nowe postacie na Smoczym Szlaku

Nowe figurki, oprócz swojego niezaprzeczalnego waloru estetycznego, mają za zadanie przyciągnąć jeszcze większą liczbę turystów i mieszkańców do eksplorowania krakowskiego Smoczego Szlaku. Przedstawiając różne postacie, projekt podkreśla bogactwo historii i kultury Krakowa, jednocześnie wprowadzając element zabawy i edukacji do miejskiej przestrzeni.

Tym razem miejska przestrzeń wzbogaci się o dziesięć smoczych figurek. Będę to: Smok Sportowiec, Smok z Metrem, Smok z Literą K, Smok Żołnierz CK, Smok Lekarz, Smok Astronom, Smok Lajkonik, Smok „Emausowy”, Smok Fotograf, Smok Romantyk.

Smoczy Szlak - nowa atrakcja Krakowa

Smoczy Szlak, tworzony od 2023 roku, to inicjatywa mieszkańców Krakowa, która szybko zyskała popularność i uznanie. Pomysłodawcami projektu są Witold Górny, Anna Jakubiak i Mariusz Meus, którzy chcieli w oryginalny sposób promować historię i kulturę miasta.

Na chwilę obecną, na Smoczym Szlaku znajduje się siedem miniaturowych smoków, każdy z nich opowiadający inną historię i wnoszący do przestrzeni miejskiej coś wyjątkowego. Spacerując szlakiem, można spotkać m.in. Smoka Turystę czy Smoka Filmowca, co jest doskonałą okazją do poznania miasta z nieco innej perspektywy.