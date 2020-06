Trasa Wolbromska. Droga potrzebna, ale budząca kontrowersje

Trasa Wolbromska - zachodnia obwodnica Zielonek ma być dwujezdniową arterią dochodząca do północnej obwodnicy Krakowa. Wylotówka na północ to wspólny projekt Krakowa i województwa małopolskiego. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, a zadanie ma zrealizować firma Strabag za 111,5 mln zł. Koszt krakowskiej części to 72 mln zł.

Aktualnie przygotowywany jest projekt budowlany, który musi zostać uzgodniony i zaopiniowany przez szereg instytucji. Projekt jest niezbędny do wniosku o wydanie decyzji budowlanej (tzw. ZRID). Ta ma być gotowa za kilkanaście miesięcy. Prace budowlane powinny się rozpocząć w II połowie 2021 roku i zakończyć w 2023 roku.

Trasa Wolbromska – zachodnia obwodnica Zielonek ma poprawić wyjazd z Krakowa na północ i odciążyć istniejące drogi dojazdowe do Krakowa z Zielonek. Nowa droga będzie się łączyć z północną obwodnicą Krakowa. Dzięki temu powstanie alternatywna wobec ulicy Jasnogórskiej, Łokietka i 29 Listopada trasa wylotowa i wjazdowa do Krakowa od strony północnej.