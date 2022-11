Stało się. Kolejny hotel przy Błoniach w Krakowie otwarty. Zabudowa w tym miejscu budzi emocje Piotr Rąpalski

Przy krakowskich Błoniach, wzdłuż al. 3-go Maja kiedyś były baseny, stadion lekkoatletyczny, boiska. Teraz ten teren zmienia się na usługowy, budowane i otwierane są hotele. Przestały to być tereny ogólnodostępne co wielu krakowian nie zachwyca. Właśnie oficjalnie otwarto hotel amerykańskiej sieci. To już kolejny w tym miejscu.