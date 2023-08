Sokół Orchestra z projektem „Navia” 27 sierpnia na Letniej Scenie Radia Kraków

Na Letniej scenie Radia Kraków muzycy zaprezentują utwory z najnowszej płyty Sokół Orchestra zatytułowanej „Navia”. To album inspirowany najstarszymi zabytkami muzyki polskiej. Kluczem do ich odnajdywania była najstarsza ze skal — pentatonika. Archaiczna, surowa, wykorzystująca zaledwie pięć dźwięków, znana była we wszystkich kulturach świata. Nad Wisłą za najstarszy zabytek muzyczny oparty na pentatonice uznawana jest obrzędowa pieśń „Oj Chmielu, Chmielu” pamiętająca jeszcze dzieje przedchrześcijańskie.

- Płyta właściwie była gotowa przed pandemią. Mieliśmy już gotowe studio, ale wprowadzono lockdown. Odłożyliśmy więc prace o prawie dwa lata. Nagraliśmy ją na żywo w ciągu trzech dni w Teatrze Witkacego w Zakopanem, z który współpracuję jako twórca muzyki do wystawianych przezeń spektakli. Dzięki uprzejmości dyrektora mogliśmy się w listopadzie sami tam zamknąć i ten album stworzyć. To pierwszy krążek, który nagraliśmy „na setkę” – i chyba już nie chcę inaczej pracować, bo kiedy gra się razem, to energia jest nie do podrobienia – podkreśla Przemysław Sokół.