Saharyjski blues zabrzmi w Krakowie. Słynna grupa Tamikrest wystąpi 31 maja w Krakowie

Tamikrest to muzyczny most między tuareską tradycją a brzmieniami świata, których muzycy doświadczyli w trakcie niekończących się tras koncertowych. Pochodzą z Kidal w północno-wschodnim Mali, ale los zepchnął ich na emigrację do Algierii z powodu wojny, prześladowań i kryzysu politycznego. W swojej muzyce łączą etno, blues, psychodelię, funk, dub i nawet art-rock, tworząc pełen przekonujących i poetyckich dokument swoich przeżyć.