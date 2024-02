Schody łączące aleję Waszyngtona z Kopcem Kościuszki wymagają pilnego remontu

- Schody już od wielu lat czekają na remont, a przedsięwzięcie jest zawsze odkładane na później. Z każdym rokiem stan konstrukcji staje się coraz gorszy. Podczas tej zimy wiele kolejnych kamiennych bloków odpadło, a na strukturze pojawiały się następne pęknięcia. Miejsce zamiast alejki spacerowej powoli staje się torem przeszkód, który z czasem chyba będzie się bardziej nadawać do uprawiania sportów ekstremalnych niż spacerów - alarmuje Krzysztof Kwarciak. - Jak tak dalej pójdzie to schody trzeba będzie zamknąć, a mieszkańcy, żeby się dostać w okolice Kopca Kościuszki będą musieli chodzi drogą wśród samochodów albo zataczać solidne koło przez las - dodaje.

- Struktura konstrukcji schodów jest miejscami w zupełnej w rozsypce i brakuje wielu kamiennych bloków, po których pozostałością są olbrzymie dziury. Na domiar złego sporo płytek się mocno chybocze, co sprawia, że łatwo jest stracić równowagę. Chwila nieuwagi i można się znaleźć na dole dużo szybciej niż by się tego chciało. Stan schodów stanowi spore zagrożenie dla bezpieczeństwa, a są one częścią bardzo uczęszczanego traktu, którym w wolne dni przy dobrej pogodzie chodzi mnóstwo osób. Dlatego jest obawa, że może dojść do jakiegoś wypadku - zwraca uwagę Krzysztof Kwarciak, przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków! i radny Dzielnicy VII Zwierzyniec.

Zdaniem Krzysztofa Kwarciaka miasto powinno bardziej zajmować się takimi miejscami. - Uważam, że zamiast ławek za setki tysięcy złotych i ładowania pieniędzy w różne wątpliwe bajery, miasto bardziej powinno się przyłożyć do utrzymania już istniejących miejsc rekreacji. To nie jedyna taka lokalizacja, na utrzymanie, której brakuje pieniędzy - przekonuje Krzysztof Kwarciak. -

Szkoda, że miasto nie dba o bardzo urokliwe miejsce, które na rekreacyjnej mapie Krakowa stanowi jedną z większych atrakcji. Zanim się przeprowadzi kompleksowy remont można by chociaż doraźnie poprawić sytuację naprawiając około 20 najbardziej problematycznych stopni, co bardzo poprawiłoby bezpieczeństwo i pewnie nie wiązałoby się z dużymi kosztami. Żeby to zrobić wystarczyłoby kilka dni pracy ekipy zajmującej się bieżącym utrzymaniem - dodaje.